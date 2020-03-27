Вскрытие ямальских рек ожидается в мае
На Ямале обсуждают прогноз паводковой ситуации. Эта тема стала одной из главных на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности округа. Встречу в режиме видеоконференцсвязи с муниципалитетами провёл заместитель губернатора Ямала Аркадий Бессонов.
Ямальские реки предположительно вскроются в мае. Ожидаемые максимальные уровни половодья близки к норме или ниже неё до 1,0 м.
По предварительному прогнозу погоды на апрель, ожидается температура воздуха -3° - 10° градусов, что выше нормы на 3,5° градуса. Количество осадков - в пределах нормы.
Как отметил начальник филиала Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артём Кошкин, на характер половодья влияет толщина льда. По всем рекам ЯНАО толщина льда меньше среднегодовых значений на 10-20 %.
Замгубернатора призвал коллег уже сейчас начинать профилактическую работу с населением по предупреждению провалов людей под лёд. В апреле 2020 года будут изданы постановления о запрете выхода на лед, в период запрета будут установлены аншлаги, созданы совместные группы для проведения рейдовых мероприятий, по выявлению лиц, нарушающих запрет выхода на лед.
ИСТОЧНИК KP.RU