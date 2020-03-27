2020-03-27T12:47:11+03:00
Общество

Вскрытие ямальских рек ожидается в мае

Ожидаемые максимальные уровни половодья близки к норме или ниже
Анна Полякова
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Вскрытие ямальских рек ожидается в мае Фото: 89.mchs.gov.ruВскрытие ямальских рек ожидается в мае Фото: 89.mchs.gov.ru
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На Ямале обсуждают прогноз паводковой ситуации. Эта тема стала одной из главных на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности округа. Встречу в режиме видеоконференцсвязи с муниципалитетами провёл заместитель губернатора Ямала Аркадий Бессонов.

Ямальские реки предположительно вскроются в мае. Ожидаемые максимальные уровни половодья близки к норме или ниже неё до 1,0 м.

По предварительному прогнозу погоды на апрель, ожидается температура воздуха -3° - 10° градусов, что выше нормы на 3,5° градуса. Количество осадков - в пределах нормы.

Как отметил начальник филиала Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артём Кошкин, на характер половодья влияет толщина льда. По всем рекам ЯНАО толщина льда меньше среднегодовых значений на 10-20 %.

Замгубернатора призвал коллег уже сейчас начинать профилактическую работу с населением по предупреждению провалов людей под лёд. В апреле 2020 года будут изданы постановления о запрете выхода на лед, в период запрета будут установлены аншлаги, созданы совместные группы для проведения рейдовых мероприятий, по выявлению лиц, нарушающих запрет выхода на лед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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