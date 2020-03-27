27 Март 2020 2020-03-27T12:32:59+03:00

В Газ-Сале ночью сгорел гараж с машиной и снегоходом Фото: 89.mchs.gov.ru

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В селе Газ-Сале Тазовского района ЯНАО выясняют причину ночного пожара. Гараж на улице Воробьева вспыхнул в 03:16 местного времени 27 марта.

В ликвидации ЧП были задействованы 27 человек личного состава, в распоряжении которых было две единицы спецтехники ОПС ЯНАО. В 03:51 с пожаром удалось справиться, сообщает Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому АО.

Жара огня не выдержала внутренняя отделка гаража по всей площади 60 метров квадратных. Кроме того, сгорели находящиеся в помещении автомобиль Mitsubishi Lancer и снегоход «Скиду». Причина пожара и ущерб устанавливают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU