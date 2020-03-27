2020-03-27T11:37:08+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое коммунальщиков наказали за снег на крыше

Ситуация создавала угрозу жизни и здоровью людей
Анна Полякова
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В Новом Уренгое коммунальщиков наказали за снег на крыше Фото: 89.mchs.gov.ruВ Новом Уренгое коммунальщиков наказали за снег на крыше Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Новом Уренгое только после вмешательства прокуратуры кровлю жилого дома очистили от снега и наледи. Надзорное ведомство проверило, как АО «Уренгойжилсервис» исполняет требования жилищного законодательства в части очистки крыши многоквартирных жилых домов от снега и наледи.

Внимание привлек многоквартирник, расположенный по адресу: г. Новый Уренгой, ул. Ямальская, д. 28. На момент проверки на крыше дома были заметны снежные массивы и наледь.

- Такая ситуация создавала угрозу жизни и здоровью людей, а также могла причинить вред имуществу граждан в результате бесконтрольного падения снега и наледи с крыши дома, - пояснили в прокуратуре.

Прокурор города внес руководителю общества представление об устранении нарушений закона. В результате кровля многоквартирного дома очищена от снега и наледи, виновные работники организации привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Новом Уренгое коммунальщиков наказали за снег на крыше
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