2020-03-27T11:27:34+03:00
Общество

В Салехарде темпы переселения из авариек связывают с микрорайоном Обдорский

К возведению планируется 35 многоквартирных жилых домов разной этажности
Анна Полякова
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В Салехарде темпы переселения из авариек связывают с микрорайоном Обдорский Фото: salekhard.orgВ Салехарде темпы переселения из авариек связывают с микрорайоном Обдорский Фото: salekhard.org
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Глава Салехарда Алексей Титовский подчеркнул, что для горожан тема строительства нового жилья и переселения из ветхого наиболее актуальна. Именно таких вопросов больше всего поступило на прямой эфир мэр, который состоялся 26 марта в Instagram. Около часа шло общение с жителями в режиме онлайн.

- Городу действительно нужно много нового жилья. В настоящее время по Обдорскому ведутся проектные работы. Активизация жилищного строительства позволит значительно увеличить темпы переселения из аварийного жилищного фонда, – отметил глава Салехарда.

Напомним, микрорайон Обдорский будет расположен на правом берегу реки Шайтанка. К возведению планируется 35 многоквартирных жилых домов разной этажности от шести до восьми этажей. Все дома предназначены для переселения граждан из аварийного жилого фонда. Это более 4 000 семей из разных районов города: центр, гидропорт и комбинат.

Как отметили в администрации ямальской столицы, в общей сложности с момента анонса эфира оставлено свыше 600 комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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