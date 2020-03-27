27 Март 2020 2020-03-27T11:18:19+03:00

На Ямале завели три уголовных дела о незаконной добыче ценной рыбы Фото: prokyanao.ru

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На Ямале возбудили три уголовных дела о незаконной рыбалке по материалам природоохранной прокуратуры. В ходе рейдов в Тазовской губе обнаружена установка девяти ставных подледных сетей, изготовленных из мононити (лесковых сетей), запрещенных к применению. Их общая длина составила 450 метров.

В браконьерские сети попали ценные виды рыб, в том числе добыча которых ограничена: 47 экземпляров муксуна; 355 - чир (щокур), а также пелядь (сырок) - 344 экземпляров и одна нельма.

Напомним, в течение всего года вылов всех водных биоресурсов в Тазовской губе запрещен. Добыча нельмы и муксуна под запретом в регионе повсеместно, а за пределами рыбопромысловых участков запрещен вылов чира (щекура).

В связи с выявленными фактами браконьерства природоохранный прокурор в правоохранительные органы направил 3 материала для решения вопроса об уголовном преследовании.

ИСТОЧНИК KP.RU