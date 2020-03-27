2020-03-27T11:18:19+03:00
Происшествия

На Ямале завели три уголовных дела о незаконной добыче ценной рыбы

в Тазовской губе обнаружена установка девяти подледных сетей
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале завели три уголовных дела о незаконной добыче ценной рыбы Фото: prokyanao.ruНа Ямале завели три уголовных дела о незаконной добыче ценной рыбы Фото: prokyanao.ru
Изменить размер текста:

На Ямале возбудили три уголовных дела о незаконной рыбалке по материалам природоохранной прокуратуры. В ходе рейдов в Тазовской губе обнаружена установка девяти ставных подледных сетей, изготовленных из мононити (лесковых сетей), запрещенных к применению. Их общая длина составила 450 метров.

В браконьерские сети попали ценные виды рыб, в том числе добыча которых ограничена: 47 экземпляров муксуна; 355 - чир (щокур), а также пелядь (сырок) - 344 экземпляров и одна нельма.

Напомним, в течение всего года вылов всех водных биоресурсов в Тазовской губе запрещен. Добыча нельмы и муксуна под запретом в регионе повсеместно, а за пределами рыбопромысловых участков запрещен вылов чира (щекура).

В связи с выявленными фактами браконьерства природоохранный прокурор в правоохранительные органы направил 3 материала для решения вопроса об уголовном преследовании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новом Уренгое коммунальщиков наказали за снег на крыше
В Салехарде темпы переселения из авариек связывают с микрорайоном Обдорский
На Ямале завели три уголовных дела о незаконной добыче ценной рыбы
Мэр Салехарда призвал горожан больше времени проводить дома
В Ноябрьске школьников лишат льготного проезда из-за короновируса
Надымчанка поверила, что помогает подруге, отдав мошенникам 25 тысяч рублей
Более 100 тысяч оленей на Ямале привили от сибирской язвы
Трое ямальцев отравились, выпив метанол
Губернатор поздравил ямальцев с Днём войск нацгвардии
На Ямале сохраняется сильный ветер
После бушевавшей метели на Ямале открыли первый автозимник
Самоизолированных ямальцев уже больше тысячи
Ямальцам предложили оформлять разрешения на охоту дистанционно
Ямальские студенты из числа КМНС будут получать дополнительные льготы
Пуровчан просят помочь в розыске свидетелей экономического преступления
В Салехарде прошли тренировочные спуски спасателей с Ми-8
В Ноябрьске поставят на поток производство защитных масок
Погода на Ямале 27 марта: снегопады и метели
Нерабочая неделя на Ямале: как будут работать детсады, школы и колледжи
В Салехарде дети выбрали для развлечения крышу заброшенного дома
На Ямале принимают заявки на детский отдых в Тюменской области и Анапе
В Тазовском районе оштрафовали мужчину, прописавшего у себя 9 иностранцев
В Салехарде должников за коммуналку временно не будут лишать услуг
В Новом Уренгое ищут фальшивомонетчика, пустившего в оборот подделки
В Уренгое строительство жилья идёт ускоренными темпами
Мнимые сотрудники банка обчистили счета ноябрян