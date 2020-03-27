Мэр Салехарда призвал горожан больше времени проводить дома

27 Март 2020 2020-03-27T10:37:01+03:00

Алексей Титовский отказался от личных встреч в связи с профилактикой коронавируса

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Глава Салехарда Алексей Титовский в прямом эфире ответил на вопросы жителей, отказавшись от личных встреч в связи с профилактикой коронавируса. Трансляцию посмотрели 1111 человек. Около часа шло общение в Instagram с жителями в режиме онлайн.

Алексей Титовский подчеркнул, что сегодня важно не рисковать и беречь здоровье и призвал всех жителей города быть внимательными к своему здоровью и здоровью своих близких.

- В течение всей следующей недели, объявленной выходной, больше времени проводите дома, следуйте рекомендациям специалистов, - попросил земляков Титовский.

Он сообщил, что с 30 марта на выходную неделю уходят все детские сады, школы города, учреждения дополнительного образования и культуры. Сделано это для профилактики распространения коронавируса.

Случаев заболевания в Салехарде не зарегистрировано, в городе предпринимаются все необходимые меры для предупреждения распространения вируса. В транспорте, в магазинах, в общественных местах усилена антибактериальная обработка, сообщает администрация ямальской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU