2020-03-27T10:26:59+03:00
Общество

В Ноябрьске школьников лишат льготного проезда из-за короновируса

У детей нет особой необходимости активно передвигаться по городу в ближайшее время
Анна Полякова
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В Ноябрьске льготный проезд для школьников будет приостановлен Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске льготный проезд для школьников будет приостановлен Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске с 28 марта школьники не смогут воспользоваться льготным проездом. будет приостановлен льготный проезд для школьников. Муниципалитет принял решение для обеспечения безопасности и предотвращения распространения коронавирусной инфекции временно приостановить действие льгот.

Как пояснили в администрации города, школы переходят на дистанционное обучение, работа кружков и секций переведена в онлайн-режим, и у детей нет особой необходимости активно передвигаться по городу. Данная мера временная, но она позволит минимизировать контакты учащихся.

Напомним, на дистанционном обучении школьники будут находиться до 12 апреля. Указом президента России с 30 марта в стране организованы внеплановые выходные. Жителей призывают с пониманием и всей ответственностью отнестись к этому решению и объяснить детям, что, оставаясь дома с семьей, они проявляют максимальную заботу о своих родных и близких.

Пожилым людям, которые находятся в группе риска, рекомендуют поберечь себя и ограничить личное общение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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