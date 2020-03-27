Более 100 тысяч оленей на Ямале привили от сибирской язвы

27 Март 2020 2020-03-27T09:59:20+03:00

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На Ямале во время весенней вакцинация оленей против сибирской язвы привито более 101 тысячи животных. Ветеринарные бригады работают в Ямальском, Тазовском, Приуральском, Надымском и Шурышкарском районах. Вакцинация осложняется только неустойчивыми погодными условиями.

Как отметил главный ветеринарный врач округа Евгений Попов, широкий охват вакцинацией поголовья животных в текущем году – это гарант безопасности на год последующий. Всего за прививочную кампанию 2020 года вакцину должны получить более полумиллиона животных.

Уже традиционно вакцинация проводится в два этапа – весенний и летний. Обработка части поголовья весной имеет ряд преимуществ – меньше вытаптываются пастбища на месте установки переносного кораля, стада ранней весной максимально приближены к населённым пунктам, что позволяет использовать наземный транспорт для доставки туда прививовочных бригад.

Оленеводы оценили данную практику, ежегодно отмечается увеличение числа желающих вакцинировать животных в данный период. Одновременно с вакцинацией проводится мечение оленей индивидуальными бирками. За трехлетний период на Ямале пробирковано более 215 тысяч голов оленей.

Уникальный номер каждого животного позволяет узнать его персональные данные. Согласно требованиям ветеринарного законодательства, к убою допускаются только вакцинированные животные, подвергнутые индивидуальному мечению.

С 2020 года на продукцию оленеводства, полученную от небиркованных оленей, например, на панты, не будут оформляться ветеринарные сопроводительные документы для их ввода в оборот и последующего вывоза за пределы округа.

ИСТОЧНИК KP.RU