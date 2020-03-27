2020-03-27T09:39:20+03:00
Происшествия

Трое ямальцев отравились, выпив метанол

Расследуется дело о причинение смерти по неосторожности
Анна Полякова
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Трое ямальцев отравились, выпив метанол Фото: pixabay.comТрое ямальцев отравились, выпив метанол Фото: pixabay.com
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В Надымском районе расследуется уголовное дело о гибели троих мужчин, отравившихся метанолом. Несчастье произошло в конце февраля.

Однако роковую бочку с жидкостью, похожей на спирт, надымчанин обнаружил в лесном массиве еще летом 2029 года. О своей находке он рассказывал коллегам по работе. О ее содержимом, в том числе безопасности употребления жидкости, ему ничего не было известно. При этом мужчина пояснил, что лично несколько раз пил ее и чувствовал себя нормально.

Один из знакомых попросил нашедшего слить ему 5 литров жидкости. После этого разделил полученное, оставив 1,5 литра себе, а оставшуюся часть передал своему отцу, проживающему на территории Приуральского района.

В период с 18 по 21 февраля 2020 г. мужчины употребляли указанную жидкость, в результате чего трое из них скончались.

По результатам судебных экспертиз установлено, что причиной смерти граждан явилось острое отравление метиловым спиртом, а выпитая ими жидкость – метанолом.

Уголовное дело расследуется о причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Оставшаяся часть ядовитого вещества изъята следственным органом, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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