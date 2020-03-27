Губернатор поздравил ямальцев с Днём войск нацгвардии

27 Март 2020 2020-03-27T09:18:32+03:00

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил земляков с Днём войск войск национальной гвардии, который в России отмечается27 марта.

Глава региона со словами поздравления обратился в адрес ветеранов и личного состава ямальского управления. Он подчеркнул, что его сотрудники с честью несут свою нелёгкую службу по обеспечению безопасности на территории автономного округа, опираясь на лучшие традиции правоохранительной системы государства.

- Ваши приоритеты в работе - высочайший уровень подготовки, профессионализм, твёрдость и мужество являются залогом спокойствия ямальцев, надёжной охраны стратегических объектов, защиты государственных интересов в Арктической зоне страны, результативного решения поставленных задач, - говорится в поздравлении.

Также губернатор поблагодарил сотрудников ведомства за службу и выразил уверенность, что Ямал и впредь будет оставаться одним из самых спокойных, стабильных и безопасных регионов российского Севера.

ИСТОЧНИК KP.RU