2020-03-27T09:12:03+03:00
Общество

На Ямале сохраняется сильный ветер

Спасатели рекомендует автолюбителям воздержаться от дальних поездок
Анна Полякова
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На Ямале сохраняется сильный ветер Фото: dgzp.yanao.ruНа Ямале сохраняется сильный ветер Фото: dgzp.yanao.ru
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На Ямале 27 марта прогнозируются неблагоприятные погодные явления. По данным Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе продолжит властвовать штормовой ветер западного, северо-западного направления. Его порывы могут достигать 22 м/с. Местами по округу ожидаются умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, местами - метель.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО просит жителей проявить осторожность в этот неблагоприятный период и взять под особый контроль детей.

Опасность представляют слабоукреплённые широкоформатные и ветхие конструкции, которые при порывах ветра могут сорваться. Спасатели рекомендует автолюбителям воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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