На Ямале сохраняется сильный ветер
На Ямале 27 марта прогнозируются неблагоприятные погодные явления. По данным Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе продолжит властвовать штормовой ветер западного, северо-западного направления. Его порывы могут достигать 22 м/с. Местами по округу ожидаются умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, местами - метель.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО просит жителей проявить осторожность в этот неблагоприятный период и взять под особый контроль детей.
Опасность представляют слабоукреплённые широкоформатные и ветхие конструкции, которые при порывах ветра могут сорваться. Спасатели рекомендует автолюбителям воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.
ИСТОЧНИК KP.RU