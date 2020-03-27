27 Март 2020 2020-03-27T08:39:57+03:00

После бушевавшей метели на Ямале открыли первый автозимник Фото: dgzp.yanao.ru

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На Ямале открыли только один зимник после метели, которая бушевала накануне. 27 марта действует только трасса Лабытнанги – Мужи – Азовы - Теги, сообщает дорожная дирекция ЯНАО. С 8.00 до 20.00 на сезонную дорогу пропускают полноприводный транспорт массой до 3,5 тонн. Ночью, когда температура воздуха опускается, грузоподъемность зимника возрастает до 30 тонн.

Трассы Салехард - Надым и Коротчаево - Красноселькуп закрыты с 26 марта для всех транспортных средств в связи ухудшением погодных условий.

Автозимник Аксарка – Салемал – Панаевск - Яр-Сале не введен в эксплуатацию. Движение по нему запрещено. Уточнить режим работы зимников можно по круглосуточному телефону Дорожной дирекции ЯНАО +7(34922)7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU