2020-03-27T08:30:13+03:00
Общество

Самоизолированных ямальцев уже больше тысячи

Коронавирус подозревают у 14 человек
Анна Полякова
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Самоизолированных ямальцев уже больше тысячиСамоизолированных ямальцев уже больше тысячи
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На Ямале число жителей на карантине в режиме самоизоляции перевалило за тысячу. За сутки добавилось в этот список еще 297. Такие данные обнародовал Оперативный штаб ЯНАО, который публикует ежедневный отчет по мониторингу распространения заболевания в регионе.

Теперь самоизолированных ямальцев 1136 человек, на госпитализации -14. Еще накануне у 22 человек подозревали коронавирус, поскольку эти люди были в контакте с больными, пояснили в штабе.

147 человек снято с карантина по истечении срока наблюдения. Анализы на вирус, которые у них были взяты, оказались отрицательными. Больных коронавирусом на территории Ямала не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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