2020-03-27T08:06:40+03:00
Общество

Ямальцам предложили оформлять разрешения на охоту дистанционно

Распределяться они будут путем случайной выборки
Анна Полякова
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Ямальцам предложили оформлять разрешения на охоту дистанционно Фото: pixabay.comЯмальцам предложили оформлять разрешения на охоту дистанционно Фото: pixabay.com
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Ямальских охотников призвали подумать о своем здоровье и для недопущения распространения коронавирусной инфекции дистанционно оформить разрешение на добычу.

Приём заявлений департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО проводит с 1 по 30 апреля. Будут распределяться разрешения на добычу лося и бурого медведя в предстоящем сезоне охоты, который продлится с 01.08. 2020 до 01.08.2021. Напомним, разрешения на добычу лося и бурого медведя будут распределяться путем случайной выборки.

Департамент предлагает гражданам отказаться от подачи заявлений лично, посещая здание департамента, а заполнить заявление в электронной форме на сайте https://ohotnik.yanao.ru, либо направить заявления заказным почтовым отправлением через почтовое отделение ФГУП «Почта России». Все поступающие заявления будут регистрироваться в установленном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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