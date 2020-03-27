2020-03-27T07:50:03+03:00
Общество

Ямальские студенты из числа КМНС будут получать дополнительные льготы

Глава региона поддержал предложение
Анна Полякова
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Ямальские студенты из числа КМНС будут получать дополнительные льготы Фото: правительство ЯНАОЯмальские студенты из числа КМНС будут получать дополнительные льготы Фото: правительство ЯНАО
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и депутат Госдумы, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков обозначили приоритеты соцподдержки студентов из числа КМНС.

Глава региона поддержал предложение распространить с 2021 года существующие меры социальной помощи на студентов, проживающих в городах округа, не отнесённых к территориям традиционного проживания. Речь идет о соцстипендии в размере 4,5 тысяч рублей и возмещении расходов на проживание в общежитии в размере 2 тысяч рублей ежемесячно. Напомним, размер этих выплат студентам-очникам был увеличен с 1 января 2020 года.

Также губернатор поддержал увеличение размера компенсации расходов на оплату обучения студентам-заочникам с 30 до 50 тысяч рублей.

Еще одно новшество коснётся аспирантов. Будущие ученые из числа коренных народов смогут претендовать на гранты в размере 100 тысяч рублей в год. Пока же матпомощь предоставляется им в размере одного прожиточного минимума. Малоимущие получают ее в троекратном размере.

Депутат отметил, что такой активности, направленной на улучшение жизни коренных малочисленных народов, в других субъектах не происходит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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