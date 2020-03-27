Пуровчан просят помочь в розыске свидетелей экономического преступления
Правоохранительные органы расследуют факты незаконного перевода пенсионных накоплений пуровчан из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственные пенсионные фонды.
Следственный отдел ОМВД России по Пуровскому району разыскивает свидетелей по уголовному делу, возбужденному по факту мошеннических действий неустановленных лиц. Все они действовали в интересах АО НПФ «Будущее». Как сообщает администрация Пуровского района, мошенники причинили Пенсионному фонду России особо крупный материальный ущерб.
Сотрудники следственного отдела просят пуровчан, сообщить контактные телефоны и актуальные адреса земляков – свидетелей этого экономического преступления. На официальном сайте администрации муниципалитета опубликован список этих лиц: два человека из Пурпе, шесть – из Уренгоя и 15 из Тарко-Сале – все они могли бы помочь доказать виновность мошенников.
ИСТОЧНИК KP.RU