Пуровчан просят помочь в розыске свидетелей экономического преступления

27 Март 2020 2020-03-27T07:32:43+03:00

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Правоохранительные органы расследуют факты незаконного перевода пенсионных накоплений пуровчан из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственные пенсионные фонды.

Следственный отдел ОМВД России по Пуровскому району разыскивает свидетелей по уголовному делу, возбужденному по факту мошеннических действий неустановленных лиц. Все они действовали в интересах АО НПФ «Будущее». Как сообщает администрация Пуровского района, мошенники причинили Пенсионному фонду России особо крупный материальный ущерб.

Сотрудники следственного отдела просят пуровчан, сообщить контактные телефоны и актуальные адреса земляков – свидетелей этого экономического преступления. На официальном сайте администрации муниципалитета опубликован список этих лиц: два человека из Пурпе, шесть – из Уренгоя и 15 из Тарко-Сале – все они могли бы помочь доказать виновность мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU