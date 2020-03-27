2020-03-27T07:32:43+03:00
Происшествия

Пуровчан просят помочь в розыске свидетелей экономического преступления

Мошенники причинили Пенсионному фонду России особо крупный материальный ущерб
Анна Полякова
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Пуровчан просят помочь в розыске свидетелей экономического преступления Фото: pixabay.comПуровчан просят помочь в розыске свидетелей экономического преступления Фото: pixabay.com
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Правоохранительные органы расследуют факты незаконного перевода пенсионных накоплений пуровчан из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственные пенсионные фонды.

Следственный отдел ОМВД России по Пуровскому району разыскивает свидетелей по уголовному делу, возбужденному по факту мошеннических действий неустановленных лиц. Все они действовали в интересах АО НПФ «Будущее». Как сообщает администрация Пуровского района, мошенники причинили Пенсионному фонду России особо крупный материальный ущерб.

Сотрудники следственного отдела просят пуровчан, сообщить контактные телефоны и актуальные адреса земляков – свидетелей этого экономического преступления. На официальном сайте администрации муниципалитета опубликован список этих лиц: два человека из Пурпе, шесть – из Уренгоя и 15 из Тарко-Сале – все они могли бы помочь доказать виновность мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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