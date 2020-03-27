В Салехарде прошли тренировочные спуски спасателей с Ми-8

27 Март 2020 2020-03-27T07:20:01+03:00

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В подразделениях Ямалспаса накануне пожароопасного сезона начались тренировочные спуски на спусковом устройстве. Как пояснили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО, в регионе очень вертолеты являются едва ли не основным средством доставки спасателей к месту неотложных работ. Но даже при учете мобильности вертолёта посадить его удается далеко не везде.

Во время тренировок спасатели сначала тщательно изучают теорию, затем – практикуются в спуске с шестнадцатиметровой учебной вышки, и только потом дело доходит до спусков с вертолета Ми-8, зависшего в нескольких десятках метров над землей.

Перед спуском, еще на земле – необходимые подготовительные работы. Затем погрузка в вертолет. Старшие товарищи страхуют новичков, дают советы и наставления перед первым прыжком.

Всего в учениях принимали участие пятнадцать спасателей, или пять групп. За один подъем машина берет на борт две группы. Также на борту – летчик-наблюдатель . Первый спуск проходит с высоты 10 метров. Трое спасателей поочередно съезжают по спусковому тросу. Вертолет поднимался в небо на высоту 10, 20, 30 и 40 метров. Спасатели отрабатывали свои действия до автоматизма.

ИСТОЧНИК KP.RU