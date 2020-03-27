2020-03-27T06:23:28+03:00
Общество

В Ноябрьске поставят на поток производство защитных масок

Инициативу местного колледжа поддержал мэр
Анна Полякова
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В Ноябрьске поставят на поток производство защитных масок Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске поставят на поток производство защитных масок Фото: Администрация Ноябрьска
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Глава Ноябрьска поддержал инициативу по пошиву масок в колледже информационных технологий. Мэр оценил процесс изготовления средств индивидуальной защиты.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», маски превосходят по качеству фабричные. Делают их из медицинской марли, сложенной в четыре слоя, или из бязи – в три слоя. Маски очень комфортные и плотно прилегают к лицу. Они многократного использования и прекрасно выдерживают ежедневные стирки, которые положены инструкцией.

Фото: Администрация Ноябрьска

Фото: Администрация Ноябрьска

Между тем, производство масок в учреждении - проект некоммерческий и нуждается в спонсорах для покрытия расходов. Первым на призыв откликнулся глава города. Он отметил, что производство масок, которых сейчас не хватает в аптеках, - пример хорошей гражданской инициативы. Власти города решили ее поддержать. Тем более, что в стоимость маски входит только средства, затраченные на приобретение материалов, без учета труда швеи.

Предполагается, что в день здесь будут выпускать 40–50 масок. Как отметил директор Колледжа Виталий Яровенко, ускорит процесс новое оборудование. На днях здесь появится еще один класс со швейными машинками.

После того как масками обеспечат бесплатно всех студентов, сотрудников и членов их семей, будут принимать заказы от других организаций. Первым их получит предприятие «Пассажирские перевозки». На этом настоял Алексей Романов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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