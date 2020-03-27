27 Март 2020 2020-03-27T05:19:56+03:00

Погода на Ямале 27 марта: снегопады и метели Фото: Анна Полякова

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В пятницу, 27 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -1 градус, пасмурно. Снег пройдет утром и ближе к ночи. Ветер северо-западный 11 м/с.

В Ноябрьске -1 градус. В основном пасмурно, снегопад – в течение дня. Ветер западный 10 м/с.

В Новом Уренгое -2 градуса. Пасмурно, снегопад. Ветер западный 9 м/с. Порывы вечером будут достигать 20 м/с.

В Надыме -2 градуса. Пасмурно, снег, который в середине дня усилится. Ветер северо-западный 14 м/с с порывами до 20 м/с.

В Губкинском -1 градус, облачно, небольшой снег – в течение дня. Ветер западный 11 м/с.

В Тарко-Сале -1 градус. Пасмурно, снег. Ветер западный 9 м/с.

В Муравленко -2 градуса. Пасмурно, снегопад. Ветер юго-западный 11 м/с, вечером его порывы будут достигать 20 м/с.

В Лабытнанги -1 градус, пасмурно, небольшой снег – в первой половине дня. Ветер северо-западный 11 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU