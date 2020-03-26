2020-03-26T15:55:45+03:00
Общество

Нерабочая неделя на Ямале: как будут работать детсады, школы и колледжи

В ЯНАО объявлены выходные
Анна Полякова
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В детсадах, школах и колледжах Ямала объявлены недельные выходные Фото: yanao.ruВ детсадах, школах и колледжах Ямала объявлены недельные выходные Фото: yanao.ru
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Во всех образовательных учреждениях Ямала, в соответствии с Указом Президента РФ, с 30 марта начинаются выходные дни. Документ распространяется и на детские сады, и на школы, и на организации дополнительного образования, на колледжи и техникумы. Об этом сообщила директор окружного департамента образования Марина Кравец.

Глава ведомства обратила внимание, что в Указе подчеркивается, что заработная плата за сотрудниками в эти дни сохраняется. Остаются на рабочем посту только сотрудники, обеспечивающие охрану учреждений по графику, в том числе и в выходные дни.

Марина Кравец отметила, что работодатели должным учесть помочь решить проблему родителям дошкольников. Важно согласовать с работодателем вопрос о переводе на удаленное домашнее рабочее место или установлении гибкого графика работы.

Деятельность детских домов и интернатов при школах сохраняется без изменений. Выходных дней для сотрудников данных учреждений нет, так как там проживают дети.

Учебный процесс для школьников с использованием дистанционных образовательных технологий начнётся с 6 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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