2020-03-26T15:38:53+03:00
Общество

В Салехарде дети выбрали для развлечения крышу заброшенного дома

Родителей школьников просят провести с детьми беседу
Анна Полякова
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В Салехарде дети выбрали для развлечения крышу заброшенного дома Фото: группа "Подслушано в Салехарде" vk.comВ Салехарде дети выбрали для развлечения крышу заброшенного дома Фото: группа "Подслушано в Салехарде" vk.com
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Крыша расселенного старого дома на улице Патрикеева-Сергея Лазо стала для площадкой для местной ребятни. Опасные игры сфотографировала свидетельница развлечений школьников. Она опубликовала снимки в группе «Подслушано в Салехарде» социальной сети «ВКонтакте»

Автор кадров призвала к родителям, чьи дети сейчас остались дома на карантине. Горожанин попросил обратить внимание на сам факт и провести со своими чадами беседы относительно того, где стоит гулять, и чего делать не следует.

Неравнодушная жительница ямальской столицы напомнила, что заброшенный дом стоит в таком виде уже год. Дети часто выбирают его для игр. Ранее они развлекались, разбивая в нем стекла, о чем уже сообщалось в полицию.

Анонимный автор одновременно обратилась и к администрации города с вопросом: «Ждёте опять, когда случится очередная трагедия, чтобы вспомнить об опасности таких зданий?!».

Надо сказать, что некоторые комментаторы поста не разделили мнение автора, оценив игры на крыше, как вполне допустимые шалости, вспоминая свои опасные развлечения в таком же возрасте. Спор поддержали более 50 подписчиков сообщества.

Представители власти так же не пропустили скандальную ситуацию, прокомментировав сообщение. Представители администрации Салехарда пояснили, что с момента расселения жилого многоквартирного дома и до момента его сноса, ответственность за его содержание несет управляющая компания. В обязанности УК входит ограничение доступа в помещения посторонних лиц, при необходимости установка ограждений.

«На сегодняшний день информация направлена в УК «Доверие». По данным обслуживающей организации, необходимые работы по предотвращению доступа посторонних будут проведены (26.03.2020г.)», - отметили в мэрии.

Также администрация города обращается к родителям несовершеннолетних с просьбой провести беседы со своими детьми и разъяснить, потенциальную опасность подобных прогулок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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