2020-03-26T15:02:44+03:00
Общество

На Ямале принимают заявки на детский отдых в Тюменской области и Анапе

Путевки предоставляются полностью за счёт бюджета
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале принимают заявки на детский отдых в Тюменской области и Анапе Фото: yanao.ruНа Ямале принимают заявки на детский отдых в Тюменской области и Анапе Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

На Ямале продолжается заявочная кампания на летний детский отдых и оздоровление. Сегодня, 26 марта, начался приём заявок от всех категорий граждан в лагеря Тюменской области и Анапы. С 19 марта подавали документы льготники. За неделю более 400 человек отправили заявки.

Одновременно продолжается приём заявок от родителей, которые планируют отправить своих детей в учреждения отдыха Крыма. На данный момент на портале подано и одобрено более 1750 заявок. Заявки в детские лагеря принимаются до момента формирования групп. Система подачи заявок полностью автоматизирована. Очерёдность зависит от даты и времени подачи заявки на Едином окружном интернет-портале по организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи ЯНАО.

Этим летом юные ямальцы смогут отдохнуть не только в уже полюбившихся базах, но и «прокачать» свои знания и навыки на профильных сменах.

Как отметили в региональном правительстве, Ямал – один из немногих регионов России, предоставляющих отдых и оздоровление для юного поколения (без учёта затрат на проезд к месту отдыха и обратно) полностью за счёт бюджетных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салехарде дети выбрали для развлечения крышу заброшенного дома
На Ямале принимают заявки на детский отдых в Тюменской области и Анапе
В Тазовском районе оштрафовали мужчину, прописавшего у себя 9 иностранцев
В Салехарде должников за коммуналку временно не будут лишать услуг
В Новом Уренгое ищут фальшивомонетчика, пустившего в оборот подделки
В Уренгое строительство жилья идёт ускоренными темпами
Мнимые сотрудники банка обчистили счета ноябрян
Уренгой и Тарко-Сале готовятся к прохождению паводка
Пуровчанам начали вручать «кнопки жизни»
Ямал и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве
Таркосалинка до смерти избила пенсионера во время пьянки
Ноябрьский колледж занялся пошивом защитных масок
Пьяный тазовчанин, пиная ребенка на улице, требовал деньги
Ямальцы во время карантина занимаются спортом дистанционно
В Ноябрьске на пешеходном переходе сбили подростка
Автобус между Уренгоем и Тарко-Сале совершил первый рейс
В Ноябрьске двое детей отравились лекарствами
Более 800 ямальцев на карантине в самоизоляции
На Ямале из-за снегопада закрыли все зимники
Салехардский аэропорт принял меры по защите от коронавируса
Три человека пострадали в «УАЗике», перевернувшемся на ямальской трассе
Мошенники убедили надымчанку перевести миллион на «надежный счет»
Погода на Ямале 26 марта: во всех районах пройдет снег
МТС разработала онлайн-интенсивы для подготовки школьников к ЕГЭ
Власти Ямала опровергли информацию о закрытии региона для передвижения
На Ямале участковые прекратят принимать граждан
На Ямале решают, где искать рабочих для капремонта в условиях карантина