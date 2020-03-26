26 Март 2020 2020-03-26T15:02:44+03:00

На Ямале принимают заявки на детский отдых в Тюменской области и Анапе Фото: yanao.ru

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На Ямале продолжается заявочная кампания на летний детский отдых и оздоровление. Сегодня, 26 марта, начался приём заявок от всех категорий граждан в лагеря Тюменской области и Анапы. С 19 марта подавали документы льготники. За неделю более 400 человек отправили заявки.

Одновременно продолжается приём заявок от родителей, которые планируют отправить своих детей в учреждения отдыха Крыма. На данный момент на портале подано и одобрено более 1750 заявок. Заявки в детские лагеря принимаются до момента формирования групп. Система подачи заявок полностью автоматизирована. Очерёдность зависит от даты и времени подачи заявки на Едином окружном интернет-портале по организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи ЯНАО.

Этим летом юные ямальцы смогут отдохнуть не только в уже полюбившихся базах, но и «прокачать» свои знания и навыки на профильных сменах.

Как отметили в региональном правительстве, Ямал – один из немногих регионов России, предоставляющих отдых и оздоровление для юного поколения (без учёта затрат на проезд к месту отдыха и обратно) полностью за счёт бюджетных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU