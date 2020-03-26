В Тазовском районе оштрафовали мужчину, прописавшего у себя 9 иностранцев
В Тазовском районе вынесли обвинительные приговоры по факту фиктивной постановки на учёт иностранцев. Судили двух предприимчивых ямальцев.
Один из них с июня по сентябрь 2018 года поставил на миграционный учёт девять мигрантов. Он лично обратился с соответствующими документами в МФЦ в п. Тазовский, однако предоставить им помещение для фактического проживания не собирался. Гостеприимного тазовчанина наказали штрафом в размере 8 тысяч рублей.
Аналогичное преступление совершила и его землячка. Женщину признали виновной и назначили наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, сообщает прокуратура ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU