2020-03-26T14:39:39+03:00
Происшествия

В Тазовском районе оштрафовали мужчину, прописавшего у себя 9 иностранцев

Северянина наказали штрафом в размере 8 тысяч рублей
Анна Полякова
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В Тазовском районе оштрафовали мужчину, прописавшего у себя 8 иностранцев Фото: pixabay.comВ Тазовском районе оштрафовали мужчину, прописавшего у себя 8 иностранцев Фото: pixabay.com
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В Тазовском районе вынесли обвинительные приговоры по факту фиктивной постановки на учёт иностранцев. Судили двух предприимчивых ямальцев.

Один из них с июня по сентябрь 2018 года поставил на миграционный учёт девять мигрантов. Он лично обратился с соответствующими документами в МФЦ в п. Тазовский, однако предоставить им помещение для фактического проживания не собирался. Гостеприимного тазовчанина наказали штрафом в размере 8 тысяч рублей.

Аналогичное преступление совершила и его землячка. Женщину признали виновной и назначили наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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