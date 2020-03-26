2020-03-26T14:29:19+03:00
Общество

В Салехарде должников за коммуналку временно не будут лишать услуг

Послабления действуют до 5 апреля
Анна Полякова
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В Салехарде должников за коммуналку временно не будут лишать услуг Фото: salekhard.orgВ Салехарде должников за коммуналку временно не будут лишать услуг Фото: salekhard.org
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Все работы по введению ограничений для должников «Салехардэнерго» приостанавливает. Руководство сообщило о послаблении в оплате коммунальных услуг.Новые условия начинают действовать в связи с введением режима повышенной готовности.

- Мы понимаем всю сложность текущей ситуации. Поэтому принято решение, что на ближайшие две недели «Салехардэнерго» приостанавливает все работы по введению ограничений для должников: абоненты, у которых есть задолженности, не будут отключены от услуг до 5 апреля, - прокомментировал заместитель начальника отдела реализации Сергей Вычегжанин.

Клиентский центр по адресу ул. Чубынина, 14 работает в штатном режиме и обслуживает как физических, так и юридических лиц. Однако всех абонентов при входе сотрудники просят обрабатывать руки антисептиком. Здесь введён масочный режим, перед началом рабочего дня всем сотрудникам измеряют температуру. Работники основного офиса по адресу ул. Свердлова, 39 переведены на дистанционный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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