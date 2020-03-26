В Новом Уренгое ищут фальшивомонетчика, пустившего в оборот подделки

26 Март 2020 2020-03-26T13:39:19+03:00

Виновному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет

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В Новом Уренгое изъяли из оборота поддельные денежные купюры. О фальшивках в полицию сообщила 23 марта кассир банка. Сотрудница рассказала, что при пересчете денег, поступивших из организаций, она выявила подозрительные купюры номиналом 5 тысяч рублей. Банкноты вызывали сомнение в подлинности.

Купюры отправили на экспертизу, которая подтвердила подозрения банковского сотрудника. Представленные на исследование денежные купюры изготовлены с использованием цветной копировально-множительной техники путем комбинирования способа струйной и электрофотографической печати, пояснили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Виновному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU