В Новом Уренгое ищут фальшивомонетчика, пустившего в оборот подделки
В Новом Уренгое изъяли из оборота поддельные денежные купюры. О фальшивках в полицию сообщила 23 марта кассир банка. Сотрудница рассказала, что при пересчете денег, поступивших из организаций, она выявила подозрительные купюры номиналом 5 тысяч рублей. Банкноты вызывали сомнение в подлинности.
Купюры отправили на экспертизу, которая подтвердила подозрения банковского сотрудника. Представленные на исследование денежные купюры изготовлены с использованием цветной копировально-множительной техники путем комбинирования способа струйной и электрофотографической печати, пояснили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Виновному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU