В Уренгое строительство жилья идёт ускоренными темпами

26 Март 2020 2020-03-26T13:23:11+03:00

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В посёлке Уренгой Пуровского района ускоренными темпами возводят три дома. Строительство пятиэтажек на улице Попенченко началось полтора года назад. Кирпичные стены обоих домов уже возвели. Для строительства используют только качественный пиломатериал.

Строительная компания поменяла несколько поставщиков, в итоге пришла к оптимальному, лучшему решению, часть доски отбраковали за несоответствие. На строительстве жилых домов задействованы квалифицированные специалисты. График производственных задач составляют с учётом погодных условий.

Как сообщает администрация Пуровского района, сейчас строитель стараются ускорить работы с кровлей и фасадом, потому что впереди дожди. Добавляют рабочих, своевременно завозят материал.

Согласно проекту, в одной пятиэтажке будет 94 квартиры, во второй 62. Завершить строительство планируют в этом году. Еще один уренгойский многоквартирник будет введён в эксплуатацию в 2021 году.

Всего в этом году в районе планируют к сдаче шесть многоквартирных домов на 333 квартиры общей площадью 18 тысяч кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU