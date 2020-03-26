Мнимые сотрудники банка обчистили счета ноябрян

26 Март 2020 2020-03-26T13:13:47+03:00

С карт горожан были списаны 709 тысяч рублей

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В Ноябрьске возбудили уголовные дела о кражах с банковских карт. Сразу несколько жителей города обратились в полицию 25 марта с просьбой наказать мошенников.

Выяснилось, что, что им звонили неизвестные, которые представились сотрудниками банковских учреждений. Под предлогом отмены операций по несанкционированному списанию денег злоумышленники завладели данными банковских карт и паролями, которые пришли в смс-сообщениях. В результате с банковских карт горожан были списаны 709 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, не сообщать данные банковских карт и коды в смс-сообщениях неизвестным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU