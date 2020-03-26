2020-03-26T13:13:47+03:00
Происшествия

Мнимые сотрудники банка обчистили счета ноябрян

С карт горожан были списаны 709 тысяч рублей
Анна Полякова
Поделиться:
Мнимые сотрудники банка обчистили счета ноябрянМнимые сотрудники банка обчистили счета ноябрянФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Ноябрьске возбудили уголовные дела о кражах с банковских карт. Сразу несколько жителей города обратились в полицию 25 марта с просьбой наказать мошенников.

Выяснилось, что, что им звонили неизвестные, которые представились сотрудниками банковских учреждений. Под предлогом отмены операций по несанкционированному списанию денег злоумышленники завладели данными банковских карт и паролями, которые пришли в смс-сообщениях. В результате с банковских карт горожан были списаны 709 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, не сообщать данные банковских карт и коды в смс-сообщениях неизвестным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салехарде дети выбрали для развлечения крышу заброшенного дома
На Ямале принимают заявки на детский отдых в Тюменской области и Анапе
В Тазовском районе оштрафовали мужчину, прописавшего у себя 9 иностранцев
В Салехарде должников за коммуналку временно не будут лишать услуг
В Новом Уренгое ищут фальшивомонетчика, пустившего в оборот подделки
В Уренгое строительство жилья идёт ускоренными темпами
Мнимые сотрудники банка обчистили счета ноябрян
Уренгой и Тарко-Сале готовятся к прохождению паводка
Пуровчанам начали вручать «кнопки жизни»
Ямал и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве
Таркосалинка до смерти избила пенсионера во время пьянки
Ноябрьский колледж занялся пошивом защитных масок
Пьяный тазовчанин, пиная ребенка на улице, требовал деньги
Ямальцы во время карантина занимаются спортом дистанционно
В Ноябрьске на пешеходном переходе сбили подростка
Автобус между Уренгоем и Тарко-Сале совершил первый рейс
В Ноябрьске двое детей отравились лекарствами
Более 800 ямальцев на карантине в самоизоляции
На Ямале из-за снегопада закрыли все зимники
Салехардский аэропорт принял меры по защите от коронавируса
Три человека пострадали в «УАЗике», перевернувшемся на ямальской трассе
Мошенники убедили надымчанку перевести миллион на «надежный счет»
Погода на Ямале 26 марта: во всех районах пройдет снег
МТС разработала онлайн-интенсивы для подготовки школьников к ЕГЭ
Власти Ямала опровергли информацию о закрытии региона для передвижения
На Ямале участковые прекратят принимать граждан
На Ямале решают, где искать рабочих для капремонта в условиях карантина