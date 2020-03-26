2020-03-26T13:06:12+03:00
Общество

Уренгой и Тарко-Сале готовятся к прохождению паводка

Показатели количества воды и снега не превышают критических отметок
Анна Полякова
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Уренгой и Тарко-Сале готовятся к прохождению паводка Фото: 89.mchs.gov.ruУренгой и Тарко-Сале готовятся к прохождению паводка Фото: 89.mchs.gov.ru
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Пуровский район готовится к предстоящему паводку. Особенно серьёзно к противопаводковым мероприятиям относятся в Уренгое и Тарко-Сале: эти поселения находятся в зоне возможного подтопления. Готовность муниципалитетов к вскрытию рек обсудили на заседании районной КЧС.

Участники заседания констатировали, что, несмотря на тёплую зиму, показатели количества воды и снега не превышают критических отметок. Тем не менее, в Тарко-Сале и Уренгое укрепляют береговые линии.

В Тарко-Сале для откачки талых вод привлекут 5 мотопомп и 10 ассенизаторских машин. В случае неблагоприятного развития ситуации для эвакуации население из подтопляемых будут готовы пункты временного размещения в КСК «Геолог». Определили и маршруты эвакуации с территорий подтопления жилфонда города, места сбора и посадки эвакуируемого населения, необходимую технику.

В Уренгое после подтопления в 2014 году построена дамба, укреплены береговые сооружения.

середине апреля пройдут районные командно-штабные учения, где и проверят готовность сил и средств района к прохождению паводка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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