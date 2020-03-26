2020-03-26T12:55:44+03:00
Общество

Пуровчанам начали вручать «кнопки жизни»

Это сотовый телефон с двумя особенностями
Анна Полякова
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Пуровчанам начали вручать «кнопки жизни» Фото: puradm.ruПуровчанам начали вручать «кнопки жизни» Фото: puradm.ru
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Инвалидам Пуровского района начали вручать в пользование специальные телефоны с кнопкой вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Первые «кнопки жизни» получили таркосалинцы с ограниченными возможностями здоровья.

С виду это обычный сотовый телефон, но у него есть две особенности. Во первых, он оснащен увеличенными кнопками набора. Но самое главное - на оборотной стороне его корпуса есть специальная кнопка для вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Нажав эту кнопку, инвалид может оперативно вызвать скорую помощь или сообщить о происшествии в его квартире. При этом кнопка вызова экстренных служб будет работать, даже если на счете нет денежных средств и если в аппарат не вставлена сим-карта.

Передача таких телефонов инвалидам – это новый проект, реализуемый в Пуровском районе, всего планируется закупить около ста телефонов. Первые двадцать телефонов вручат жителям, находящимся дома без присмотра, поскольку они являются наиболее «уязвимой» категорией инвалидов, пояснили в районной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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