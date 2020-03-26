2020-03-26T12:10:10+03:00
Общество

Ямал и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве

В числе актуальных задач – создание транспортно-пересадочных узлов
Анна Полякова
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Ямал и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве Фото: yanao.ruЯмал и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве Фото: yanao.ru
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Губернатор округа Дмитрий Артюхов и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников договорились о сотрудничестве. Они подписали соглашение о взаимодействии в области железнодорожного транспорта на 2020 – 2022 годы.

Соглашение определяет направления взаимодействия сторон. В числе актуальных задач – создание транспортно-пересадочных узлов, модернизация объектов пассажирского комплекса с формированием безбарьерной среды для людей с ограниченными физическими возможностями.

Также в соглашении речь идёт о сотрудничестве при реализации Северного широтного хода (СШХ), в том числе, по развитию пассажирской инфраструктуры. По словам губернатора, правительство продолжит оказывать компании всю необходимую поддержку для того, чтобы строительство дороги началось как можно скорее.

Напомним, СШХ обеспечит значительное сокращение протяженности транспортных маршрутов от месторождении в северных районах Западнои Сибири до портов Балтии ского, Белого, Баренцева и Карского мореи .

СШХ будет реализован на принципах государственно-частного партнерства в форме концессии. При этом ОАО «РЖД» в рамках своей инвестиционной программы выполнит работы по реконструкции примыкающих к СШХ участков Северной железной дороги, а также модернизации железнодорожной линии Пангоды – Новый УренгойКоротчаево Свердловской железной дороги.

Иван Колесников также рассказал, что инвестиции ОАО «РЖД» в развитие магистрали на территории Ямала в 2019 году составили 1,7 млрд рублей (в 2020 году ожидается рост на 18%, до 2 млрд рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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