2020-03-26T11:52:42+03:00
Происшествия

Таркосалинка до смерти избила пенсионера во время пьянки

Руками и ногами она наносила удары, пока тот не скончался
Анна Полякова
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Таркосалинка до смерти избила пенсионера во время пьянки Фото: pixabay.comТаркосалинка до смерти избила пенсионера во время пьянки Фото: pixabay.com
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В Тарко-Сале местная жительница жестоко расправилась с собутыльником. 39-летней горожанке предъявили обвинение в совершении особо тяжкого преступления.

19 марта 2020 года женщина избила 62-летнего знакомого. Руками и ногами она наносила удары, пока тот не скончался. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Уголовное дело расследуется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

ИСТОЧНИК KP.RU

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