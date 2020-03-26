Таркосалинка до смерти избила пенсионера во время пьянки
В Тарко-Сале местная жительница жестоко расправилась с собутыльником. 39-летней горожанке предъявили обвинение в совершении особо тяжкого преступления.
19 марта 2020 года женщина избила 62-летнего знакомого. Руками и ногами она наносила удары, пока тот не скончался. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.
Уголовное дело расследуется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
ИСТОЧНИК KP.RU