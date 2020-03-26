Ноябрьский колледж занялся пошивом защитных масок

26 Март 2020 2020-03-26T11:55:39+03:00

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Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий оперативно отреагировал на дефицит медицинских масок в аптеках и решил помочь землякам. Здесь приступили к поточному производству защитных средств многоразового использования. Планируемая мощность выпуска масок - 40-50 штук в день.

Мастера производственного обучения разработали два вида масок: из медицинской марли в четыре слоя и из бязи в три слоя, сообщили в администрации города. Товар упаковывается в герметичный пакет, имеет лейбл изготовителя со своими выходными данными, инструкцию по пользованию и уходу.

При этом по своим характеристикам продукция колледжа превосходит заводское. Маска имеет большую степень защиты, лучше прилегает к лицу, не вызывая дискомфорт при длительном ношении, выдерживает более 40 циклов автоматической или ручной стирки. Данная маска смотрится очень эстетично, а стоимость ниже заводских (себестоимость - 20 рублей за маску).

Как отметили в учреждении, открыв производство масок, колледж не преследует какой-либо коммерческой выгоды, учитывая, что данное производство изначально убыточно, здесь исходят из общечеловеческих и гуманных целей.

Колледж бесплатно обеспечит масками сотрудников, членов их семей и студентов. Решив данную задачу, колледж будет готов выполнять заказы сторонних организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU