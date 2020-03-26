Пьяный тазовчанин, пиная ребенка на улице, требовал деньги

26 Март 2020 2020-03-26T11:08:31+03:00

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В Тазовском районе мужчину подозревают в вымогательстве денег у 10-летнего мальчика. На взрослого ямальца завели головное дело после случившегося 4 февраля 2020 года в селе Антипаюта.

Тогда пьяный мужчина в поисках денег на алкоголь, чтобы продолжить возлияние, подошел на улице к 10-летнему мальчику. Любитель выпивки пнул ребенку несколько раз, требуя отдать ему 500 рублей.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, в настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU