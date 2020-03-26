Ямальцы во время карантина занимаются спортом дистанционно

26 Март 2020 2020-03-26T10:57:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Все ямальские учреждения и организации сферы физической культуры и спорта перешли на дистанционный режим предоставления услуг жителям. К новым условиям пришлось прибегнуть в связи с введением режима повышенной готовности из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса.

Директор департамента по физкультуре и спорту ЯНАО Андрей Масанов на брифинге 25 марта рассказал, как организованы для ямальцев занятия спортом во время карантина.

Он напомнил, что проведение всех официальных физкультурных и спортивных мероприятий, тренировочный процесс для спортсменов, командировки и выезды в пределах округа, за его пределы, за пределы России отменены. Частным фитнес-клубам рекомендовано приостановить деятельность, а также усилить в них санитарный режим.

В дистанционном режиме работают спортшколы. Спортсмены занимаются в удаленном режиме, для этого разработан порядок организации деятельности и создан реестр ссылок с полезной информацией.

В соцсетях созданы разделы и рубрики «Тренировки дома» (онлайн-тренировки) с методическим и теоретическим сопровождением занятий по видам спорта. Организована дистанционная теоретическая подготовка спортсменов. Воспитанникам спортшкол и всем желающим предложено онлайн-тестирование по антидопинговой деятельности, также организована возможность тестирования с получением сертификата.

В округе идёт работа по внедрению платформы автоматической информационной системы «Лспорт», которая создана для обмена опытом организации тренировочного процесса, проведения физкультурных и спортивных мероприятий. На платформе тренеры размещают видеозаписи своих занятий, которые доступны всем пользователям.

ИСТОЧНИК KP.RU