2020-03-26T10:57:23+03:00
Общество

Ямальцы во время карантина занимаются спортом дистанционно

В соцсетях созданы разделы и рубрики «Тренировки дома»
Анна Полякова
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Ямальцы во время карантина занимаются спортом дистанционно Фото: yanao.ruЯмальцы во время карантина занимаются спортом дистанционно Фото: yanao.ru
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Все ямальские учреждения и организации сферы физической культуры и спорта перешли на дистанционный режим предоставления услуг жителям. К новым условиям пришлось прибегнуть в связи с введением режима повышенной готовности из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса.

Директор департамента по физкультуре и спорту ЯНАО Андрей Масанов на брифинге 25 марта рассказал, как организованы для ямальцев занятия спортом во время карантина.

Он напомнил, что проведение всех официальных физкультурных и спортивных мероприятий, тренировочный процесс для спортсменов, командировки и выезды в пределах округа, за его пределы, за пределы России отменены. Частным фитнес-клубам рекомендовано приостановить деятельность, а также усилить в них санитарный режим.

В дистанционном режиме работают спортшколы. Спортсмены занимаются в удаленном режиме, для этого разработан порядок организации деятельности и создан реестр ссылок с полезной информацией.

В соцсетях созданы разделы и рубрики «Тренировки дома» (онлайн-тренировки) с методическим и теоретическим сопровождением занятий по видам спорта. Организована дистанционная теоретическая подготовка спортсменов. Воспитанникам спортшкол и всем желающим предложено онлайн-тестирование по антидопинговой деятельности, также организована возможность тестирования с получением сертификата.

В округе идёт работа по внедрению платформы автоматической информационной системы «Лспорт», которая создана для обмена опытом организации тренировочного процесса, проведения физкультурных и спортивных мероприятий. На платформе тренеры размещают видеозаписи своих занятий, которые доступны всем пользователям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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