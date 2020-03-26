В Ноябрьске на пешеходном переходе сбили подростка

26 Март 2020 2020-03-26T10:27:30+03:00

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В Ноябрьске шестнадцатилетняя девушка попала под колеса иномарки, переходя проезжую часть по «зебре». ДТП случилось 25 марта около 19 часов 10 минут в районе улицы Советской.

Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, водитель автомобиля «Nissan» не пропустил несовершеннолетнего пешехода и допустил наезд. Скорая помощь, прибывшая на место ДТП, эвакуировала девушку в приемный покой ЦГБ.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 23 ДТП, в результате которых пять человек травмированы, в их числе один ребёнок. С начала 2020 года в 1480 зарегистрированных ДТП погибли 14 человек и 126 травмированы, в их числе 12 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU