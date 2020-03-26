26 Март 2020 2020-03-26T10:12:27+03:00

Автобус между Уренгоем и Тарко-Сале совершил первый рейс Фото: puradm.ru

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Новый комфортабельный микроавтобус межмуниципального маршрута «Уренгой - Тарко–Сале - Уренгой» вышел в первый рейс 25 марта. Значимость и востребованность направления проявилась сразу же при первой поездке.

Двенадцать из восемнадцати мест были заняты уренгойцами, выехавшими в районный центр. Оценить комфортность межмуниципального маршрута решил и глава Уренгоя Олег Якимов. Он из первых уст узнал о планах и причинах поездки своих земляков, а также услышал слова благодарности за открытие долгожданного маршрута.

Как отметил Олег Якимов, приобретение автобуса стало возможным благодаря инициативе самих уренгойцев. А с реформированием системы местного самоуправления подобные идеи будут воплощаться в более короткие сроки и с меньшим количеством бюрократических

Сообщение между Уренгоем и Тарко-Сале будет осуществляться согласно расписанию три раза в неделю: в понедельник, среду и в пятницу. Стоимость проезда в одну сторону составляет 200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU