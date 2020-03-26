26 Март 2020 2020-03-26T09:59:20+03:00

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В Ноябрьске двое детей отравились лекарствами. Оба попали в больницу 25 марта. В одном случае бригада скорой помощи спасала подростка. Девушку обнаружили в тяжелом состоянии с признаками острого отравления.

- Были проведены экстренные меры по стабилизации состояния пациентки, после чего пациентку госпитализировали в детскую реанимацию центральной городской больницы города, - сообщили в Ноябрьской ССМП.

В этот же день двухлетний ребенок выпил глазные капли «Тобрекс». После оказания помощи на месте он был эвакуирован в ЦГБ.

Главный врач ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ССМП" Виктор Гордиенко на своей странице в инстаграмм обратился с призывом к родителям обратить особое внимание на способы хранения любых опасных для жизни и здоровья жидкостей, ядохимикатов, лекарственных препаратов, обеспечить их недоступность для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU