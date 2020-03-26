2020-03-26T09:35:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 800 ямальцев на карантине в самоизоляции

Их число стремительно растет
Анна Полякова
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Более 800 ямальцев на карантине в самоизоляции Фото: Оперативного штаба ЯНАОБолее 800 ямальцев на карантине в самоизоляции Фото: Оперативного штаба ЯНАО
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На Ямале еще 285 человек отправились на карантин в режиме самоизоляции из-за коронавируса. Теперь их более 800. Такие данные обнародовал Оперативный штаб ЯНАО, который публикует ежедневный отчет по мониторингу распространения заболевания в регионе.

Еще сутки назад самоизолированных было 554 человека. На госпитализации по-прежнему 22 человека. У них подозревают коронавирус. Эти люди были в контакте с больными, пояснили в штабе.

91 человек уже снят с карантина по истечении срока наблюдения. Анализы на вирус, которые у них были взяты, оказались отрицательными. Больных коронавирусом на территории Ямала не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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