Более 800 ямальцев на карантине в самоизоляции

26 Март 2020 2020-03-26T09:35:04+03:00

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На Ямале еще 285 человек отправились на карантин в режиме самоизоляции из-за коронавируса. Теперь их более 800. Такие данные обнародовал Оперативный штаб ЯНАО, который публикует ежедневный отчет по мониторингу распространения заболевания в регионе.

Еще сутки назад самоизолированных было 554 человека. На госпитализации по-прежнему 22 человека. У них подозревают коронавирус. Эти люди были в контакте с больными, пояснили в штабе.

91 человек уже снят с карантина по истечении срока наблюдения. Анализы на вирус, которые у них были взяты, оказались отрицательными. Больных коронавирусом на территории Ямала не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU