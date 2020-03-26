На Ямале из-за снегопада закрыли все зимники
В четверг 26 марта с половины восьмого утра закрыли для движения всех транспортных средств зимник Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги.
В восемь утра поступила информация о закрытии другой сезонной дороги: Коротчаево – Красноселькуп, а в девять утра ограничено движение для всех автомобилей на зимнике Салехард – Надым.
Зимняя дорога Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале так и не была введена в эксплуатацию из-за теплой зимы.
Таким образом на сегодня в Ямало-Ненецком автономном округе закрыты все зимники. Причиной ограничения движение на указанных выше трассах стал сильный снегопад и потепление.
О дополнительной информации по работе зимников можно узнать по круглосуточному номеру телефона в Дорожной дирекции ЯНАО +7 (34922) 7-17-04.
ИСТОЧНИК KP.RU