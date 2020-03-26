На Ямале из-за снегопада закрыли все зимники

26 Март 2020 2020-03-26T09:37:34+03:00

На Ямале снегопад стал причиной закрытия всех зимников. Фото с сайта департамента дорожного хозяйства ЯНАО

Дополнительную информацию о работе сезонных дорог можно узнать в дорожной дирекции

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В четверг 26 марта с половины восьмого утра закрыли для движения всех транспортных средств зимник Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги.

В восемь утра поступила информация о закрытии другой сезонной дороги: Коротчаево – Красноселькуп, а в девять утра ограничено движение для всех автомобилей на зимнике Салехард – Надым.

Зимняя дорога Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале так и не была введена в эксплуатацию из-за теплой зимы.

Таким образом на сегодня в Ямало-Ненецком автономном округе закрыты все зимники. Причиной ограничения движение на указанных выше трассах стал сильный снегопад и потепление.

О дополнительной информации по работе зимников можно узнать по круглосуточному номеру телефона в Дорожной дирекции ЯНАО +7 (34922) 7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU