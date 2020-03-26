Салехардский аэропорт принял меры по защите от коронавируса

26 Март 2020 2020-03-26T09:38:32+03:00

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Аэропорт Салехарда предпринял дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции в связи со сложившей эпидемиологической ситуацией в мире.

В воздушной гавани ямальской столицы увеличена частота уборки помещений дезинфицирующими средствами в здании аэровокзала и перронных автобусов, осуществляющих доставку пассажиров. Раз в два часа проводится дезинфекция стоек регистрации, окон авиакасс, дверных ручек, спинок кресел в зале ожидания, перил, подлокотников и других контактных поверхностей.

Фото: Администрация Салехарда

Установлены бактерицидные рецеркуляторы воздуха в зонах вылета и прилёта пассажиров. Все сотрудники работают в защитных масках и ежедневно проходят медицинский осмотр. Каждые два часа проводится проветривание помещений.

Как сообщил начальник производственно-диспетчерской службы аэропорта Салехарда Дмитрий Марченко, в случае обнаружения во время полёта или при поступлении из аэропорта вылета информации о пассажире с подозрением на коронавирус, пассажира встречают у борта самолета и в сопровождении медицинского работника доставляют в больницу.

После каждого выполненного рейса осуществляется тщательная уборка салона самолета с применением более сильной концентрации веществ для дезинфекции. Бортпроводники кроме стандартной информации рассказывают перед полётом о симптоматике коронавируса и о том, куда в случае появления симптомов нужно обратиться.

Между тем, как отметил директор ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин, аэропорты и железнодорожные вокзалы округа работают в штатном режиме, в соответствии с расписанием.

ИСТОЧНИК KP.RU