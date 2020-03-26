2020-03-26T07:30:18+03:00
Происшествия

Три человека пострадали в «УАЗике», перевернувшемся на ямальской трассе

Водитель гнал по скользкой дороге
Анна Полякова
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Три человека пострадали в «УАЗике», перевернувшемся на ямальской трассе Фото: Госавтоинспекция ЯмалаТри человека пострадали в «УАЗике», перевернувшемся на ямальской трассе Фото: Госавтоинспекция Ямала
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На 30-м километре трассы Новый Уренгой – Ямбург 25 марта перевернулся автомобиль «УАЗ». Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, во время обгона водитель не справился с управлением, вылетел на левую обочину, снес дорожный знак, после чего съехал в кювет, автомобиль опрокинулся.

По предварительным данным, водитель ехал с небезопасной скоростью, не учитывая дорожные и метеорологические условия, особенности и состояния транспортного средства. В результате ДТП трое пассажиров получили травмы.

Всего за минувшие сутки, на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 23 ДТП, в результате которых пять человек травмированы, в их числе один ребёнок. С начала 2020 года в 1480 зарегистрированных ДТП, погибли 14 человек и 126 травмированы, в их числе 12 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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