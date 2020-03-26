Мошенники убедили надымчанку перевести миллион на «надежный счет»
В Надыме возбудили уголовное дело о краже денег в особо крупном размере. О преступлении сообщила 44-летняя горожанка, лишившаяся больше миллиона рублей.
20 марта она обратилась в дежурную часть полиции с заявлением, рассказав, как накануне отдала, не подозревая подвоха, поверила телефонным разговорам.
Надымчанке позвонила неизвестная женщина, назвавшая себя работником банка, и заявила, что с принадлежащих ей банковских карт неизвестные пытаются снять деньги.
Горожанка ответила, что в этом банке у неё нет счетов. Тогда незнакомка поинтересовалась, клиентом каких банков жертва обмана является. Услышав ответ, звонившая соединила доверчивую женщину с «сотрудником службы безопасности того банка, в котором у нее имеются счета».
Злоумышленник был убедителен и настоял на том, что поможет ей защитить сбережения от различных преступных посягательств, для этого попросил назвать данные банковских карт и коды из смс-сообщений, которые поступят на телефон. В результате со счетов двух банковских карт надымчанки исчезло 1 миллион 241 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU