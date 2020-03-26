2020-03-26T06:23:24+03:00
Происшествия

Мошенники убедили надымчанку перевести миллион на «надежный счет»

Наивную женщину «обрабатывали» два афериста
Анна Полякова
Поделиться:
Мошенники убедили надымчанку перевести миллион на «надежный счет» Фото: pixabay.comМошенники убедили надымчанку перевести миллион на «надежный счет» Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Надыме возбудили уголовное дело о краже денег в особо крупном размере. О преступлении сообщила 44-летняя горожанка, лишившаяся больше миллиона рублей.

20 марта она обратилась в дежурную часть полиции с заявлением, рассказав, как накануне отдала, не подозревая подвоха, поверила телефонным разговорам.

Надымчанке позвонила неизвестная женщина, назвавшая себя работником банка, и заявила, что с принадлежащих ей банковских карт неизвестные пытаются снять деньги.

Горожанка ответила, что в этом банке у неё нет счетов. Тогда незнакомка поинтересовалась, клиентом каких банков жертва обмана является. Услышав ответ, звонившая соединила доверчивую женщину с «сотрудником службы безопасности того банка, в котором у нее имеются счета».

Злоумышленник был убедителен и настоял на том, что поможет ей защитить сбережения от различных преступных посягательств, для этого попросил назвать данные банковских карт и коды из смс-сообщений, которые поступят на телефон. В результате со счетов двух банковских карт надымчанки исчезло 1 миллион 241 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники убедили надымчанку перевести миллион на «надежный счет»
Погода на Ямале 26 марта: во всех районах пройдет снег
МТС разработала онлайн-интенсивы для подготовки школьников к ЕГЭ
Власти Ямала опровергли информацию о закрытии региона для передвижения
На Ямале участковые прекратят принимать граждан
На Ямале решают, где искать рабочих для капремонта в условиях карантина
Пять ямальских фермеров в 2020 году получат «Агростартапы»
Пожары в ямальских лесах будут отслеживать «Ясени»
В Салехарде разработают еще 5 скважин для подачи воды в город
Новоуренгойцу, вонзившему отвертку в грудь таксисту, дали срок
Салехардские спортсмены начали заниматься через онлайн-сервисы
Школьников Ноябрьска обеспечат питанием во время дистанционного обучения
В Новом Уренгое поймали закладчика наркотиков со стреляющей авторучкой
В Новом Уренгое приостановили профилактические медосмотры
За рождение второго ребенка ямальцы получат региональный маткапитал
Салехардская епархия призывает прихожан с признаками простуды оставаться дома
Салехардцы записываются в «Волонтёры Конституции»
АО «Транснефть – Сибирь» завершило плановые ремонтные работы
На Ямале в ближайший год откроют 14 модульных спорткомплексов
В Салехарде судят мужчину за крупную партию наркотиков
Число самоизолированных ямальцев из-за коронавируса стремительно растет
В Уренгое волонтеры начали доставлять продукты пенсионерам
Глава Ямала поздравил работников культуры с профессиональным праздником
Зимник Коротчаево - Красноселькуп закрыли из-за непогоды
На Ямале в 2020 году откроется 22 новых детсада
На Ямале в календарь прививок предлагают добавить три вакцинации