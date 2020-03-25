2020-03-25T18:02:44+03:00
Общество

Власти Ямала опровергли информацию о закрытии региона для передвижения

Аэропорты и железнодорожные вокзалы округа работают в штатном режиме
Анна Полякова
Поделиться:
Власти Ямала опровергли информацию о закрытии региона для передвижения Фото: yanao.ruВласти Ямала опровергли информацию о закрытии региона для передвижения Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Ямальские соцсети заполонила информация о закрытии региона. Появляются комментарии о том, что передвижение внутри округа и за его пределами теперь невозможно. Правительство ЯНАО официально заявляет, что передвижение жителей региона осуществляется не только воздушным, но и наземным транспортом.

- Аэропорты и железнодорожные вокзалы нашего округа работают в штатном режиме, в соответствии с расписанием, - отметил директор ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин, подчеркнув, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов не запретил, а рекомендовал воздержаться от поездок за пределы региона, решение о поездке каждый человек принимает сам.

В Ямало-Ненецком автономном округе коронавирус не выявлен. По последним данным оперативного штаба, на госпитализации находятся 23 человека, в режиме самоизоляции - 654, сняты с наблюдения 76 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МТС разработала онлайн-интенсивы для подготовки школьников к ЕГЭ
Власти Ямала опровергли информацию о закрытии региона для передвижения
На Ямале участковые прекратят принимать граждан
На Ямале решают, где искать рабочих для капремонта в условиях карантина
Пять ямальских фермеров в 2020 году получат «Агростартапы»
Пожары в ямальских лесах будут отслеживать «Ясени»
В Салехарде разработают еще 5 скважин для подачи воды в город
Новоуренгойцу, вонзившему отвертку в грудь таксисту, дали срок
Салехардские спортсмены начали заниматься через онлайн-сервисы
Школьников Ноябрьска обеспечат питанием во время дистанционного обучения
В Новом Уренгое поймали закладчика наркотиков со стреляющей авторучкой
В Новом Уренгое приостановили профилактические медосмотры
За рождение второго ребенка ямальцы получат региональный маткапитал
Салехардская епархия призывает прихожан с признаками простуды оставаться дома
Салехардцы записываются в «Волонтёры Конституции»
АО «Транснефть – Сибирь» завершило плановые ремонтные работы
На Ямале в ближайший год откроют 14 модульных спорткомплексов
В Салехарде судят мужчину за крупную партию наркотиков
Число самоизолированных ямальцев из-за коронавируса стремительно растет
В Уренгое волонтеры начали доставлять продукты пенсионерам
Глава Ямала поздравил работников культуры с профессиональным праздником
Зимник Коротчаево - Красноселькуп закрыли из-за непогоды
На Ямале в 2020 году откроется 22 новых детсада
На Ямале в календарь прививок предлагают добавить три вакцинации