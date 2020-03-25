Власти Ямала опровергли информацию о закрытии региона для передвижения

25 Март 2020 2020-03-25T18:02:44+03:00

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Ямальские соцсети заполонила информация о закрытии региона. Появляются комментарии о том, что передвижение внутри округа и за его пределами теперь невозможно. Правительство ЯНАО официально заявляет, что передвижение жителей региона осуществляется не только воздушным, но и наземным транспортом.

- Аэропорты и железнодорожные вокзалы нашего округа работают в штатном режиме, в соответствии с расписанием, - отметил директор ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин, подчеркнув, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов не запретил, а рекомендовал воздержаться от поездок за пределы региона, решение о поездке каждый человек принимает сам.

В Ямало-Ненецком автономном округе коронавирус не выявлен. По последним данным оперативного штаба, на госпитализации находятся 23 человека, в режиме самоизоляции - 654, сняты с наблюдения 76 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU