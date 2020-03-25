2020-03-25T17:48:03+03:00
Общество

На Ямале участковые прекратят принимать граждан

В случае необходимости ямальцам предлагается необходимости обращаться по «телефону доверия»
Анна Полякова
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На Ямале участковые прекратят принимать гражданНа Ямале участковые прекратят принимать гражданФото: Ольга Крыльцова
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Жителям Ямало-Ненецкого автономного округа придется отказаться от личного общения участковыми уполномоченными полиции.

С 26 марта 2020 года прием граждан на участковых пунктах полиции территориальных ОМВД России на районном уровне Ямало-Ненецкого автономного округа приостановлен. Об этом сообщили в региональном ведомстве сегодня, 25 марта.

В случае необходимости ямальцам предлагается необходимости обращаться по «телефону доверия» 8 (34922) 7-62-22, в дежурные части и к участковым уполномоченным полиции по телефонам, указанным на официальном сайте ведомства (мвд.89.рф) в разделе «контакты».

Напомним, новые условия работы участковых связаны с введением режима повышенной готовности на территории ЯНАО. На Ямале для сохранения здоровья жителей региональные власти временно ограничили посещения общественных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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