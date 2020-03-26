2020-03-26T05:19:44+03:00
Общество

Погода на Ямале 26 марта: во всех районах пройдет снег

Температура воздуха 0... -2 градуса
Анна Полякова
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Погода на Ямале 26 марта: во всех районах пройдет снег Фото: pixabay.comПогода на Ямале 26 марта: во всех районах пройдет снег Фото: pixabay.com
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В четверг, 26 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде ноль градусов, пасмурно. Снег разной интенсивности будет идти весь день. Ветер западный 10 м/с.

В Ноябрьске -1 градус. В основном пасмурно, небольшой снег пройдёт утром. Вечером ожидается снегопад. Ветер юго-западный 12 м/с.

В Новом Уренгое -2 градуса. Пасмурно, в течение дня снег. Ветер юго-западный 9 м/с.

В Надыме -2 градуса. Пасмурно, снегопад в середине дня. Ветер юго-западный 11 м/с.

В Губкинском -1 градус, пасмурно. Снег усилится вечером. Ветер юго-западный 9 м/с.

В Тарко-Сале ноль градусов. Пасмурно, снег. Ветер юго-западный 8 м/с.

В Муравленко -2 градуса. Пасмурно, снегопад. Ветер юго-западный 12 м/с.

В Лабытнанги ноль градусов, пасмурно, снег. Ветер западный 9 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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