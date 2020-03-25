2020-03-25T16:38:55+03:00
Общество

На Ямале решают, где искать рабочих для капремонта в условиях карантина

Подрядчикам рекомендуют проработать вопрос об укомплектованности бригад к предстоящему сезону уже сейчас
Анна Полякова
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На Ямале решают, где искать рабочих для капремонта в условиях карантина Фото: yanao.ruНа Ямале решают, где искать рабочих для капремонта в условиях карантина Фото: yanao.ru
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Особенности проведения работ по капремонту на Ямале в условиях противовирусного карантина обсудили на окружном видеоселекторном совещании. Его провел заместитель губернатора, директор департамента государственного жилищного надзора ЯНАО Сергей Карасёв.

Замгубернатора рекомендовал главам муниципалитетов тщательно обсудить с потенциальными подрядными организациями их ресурсы для выполнения работ в сложившейся ситуации. Введение ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции, повлиять на возможность привлечения к проведению ремонтов наёмной рабочей силы из других регионов.

Важно проработать с компаниями вопрос об укомплектованности бригад к предстоящему сезону уже сейчас.

Напомним, в 2020 году в рамках краткосрочного плана региональной программы запланировано проведение ремонтных и проектно-изыскательских работ в 238 многоквартирных домах округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На Ямале решают, где искать рабочих для капремонта в условиях карантина
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