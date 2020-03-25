2020-03-25T16:04:15+03:00
Экономика

Пять ямальских фермеров в 2020 году получат «Агростартапы»

Суммы грантов – от 3 до 6 млн рублей, в зависимости от целей
Анна Полякова
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Пять ямальских фермеров в 2020 году получат «Агростартапы» Фото: yanao.ruПять ямальских фермеров в 2020 году получат «Агростартапы» Фото: yanao.ru
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Ямальских фермеров в 2020 году ждут пять грантов «Агростартап». Приём заявок на участие в конкурсе стартует в департаменте АПК 13 апреля. К участию приглашаются фермерские хозяйства, зарегистрированные в этом году, а также предприимчивые ямальцы, которые только решили открыть собственный агробизнес.

Главное - иметь собственные средства, минимум 10 % от суммы проекта и прийти к конкурсу без долгов. Эти гранты будут предоставляться второй год подряд. В прошлом году на Ямале было выдано только два «Агростартапа», в этом их количество увеличено до пяти.

Суммы грантов – от 3 до 6 млн рублей, в зависимости от целей. Направить миллионы можно будет на развитие фермерского хозяйства по направлениям: приобретение имущества, техники, оборудования, земельного участка.

За консультацией с начала года уже обратились более 30 граждан, желающих получить грант, - из Шурышкарского, Ямальского, Приуральского, Тазовского и Надымского районов. Они готовы представить проекты в сфере растениеводства, рыбоводства, оленеводства, молочного и мясного скотоводства.

К концу реализации регионального проекта – до 2024 года – на Ямале за счёт грантов «Агростартап» планируется создать около 30 фермерских хозяйств, где должны быть трудоустроены не менее 62 человек. Постоянные рабочие места, по условиям проекта, должны быть сохранены минимум пять лет с момента получения гранта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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