2020-03-25T16:53:27+03:00
Общество

Пожары в ямальских лесах будут отслеживать «Ясени»

Комплексы помогут прогнозировать требуемые силы на ликвидацию очага возгорания
Анна Полякова
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Пожары в ямальских лесах будут отслеживать «Ясени» Фото: yanao.ruПожары в ямальских лесах будут отслеживать «Ясени» Фото: yanao.ru
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На Ямале для автоматизации работы летчиков-наблюдателей за лесными пожарами вводятся в эксплуатацию 15 навигационных бортовых комплексов «Ясень-БКПО». Испытания проводились в июле 2019 года.

Комплексы помогут прогнозировать требуемые силы на ликвидацию очага возгорания и значительно сократит время реагирования, поскольку данные будут вноситься в систему непосредственно с борта воздушного судна.

- Вся оперативная информация о вновь обнаруженном или ранее обнаруженном действующем природном пожаре будет автоматизировано производиться и передаваться в региональную диспетчерскую службу, - сказал начальник Салехардского поисково-спасательного отряда Гаврил Сердюков.

Он добавил, что главный плюс в использовании бортового комплекса - оперативность передачи информации о пожарах непосредственно с места происшествия и недопущение потери и искажения какой-либо информации в процессе её обработки.

Новую технику будут использовать лётчики-наблюдатели при патрулировании лесов во время пожароопасного сезона 2020 года.

- Данные меры позволят повысить эффективность и качество исполнения округом переданных полномочий в области лесных отношений в части авиационной охраны лесов,- отмечают в департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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