25 Март 2020 2020-03-25T15:02:13+03:00

В Салехарде разработают еще 5 скважин для подачи воды в город Фото: Ольга Крыльцова

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Реконструкцию водоочистных сооружений обсудили в Салехарде на заседании комиссии по вопросам охраны окружающей среды

Члены комиссии – специалисты департамента городского хозяйства, департамента строительства, архитектуры и земельных отношений, а также ресурсоснабжающих предприятий – обсудили вопросы реконструкции, строительства городских объектов и воздействие этой деятельности на окружающую среду. Особое внимание уделили реконструкции водоочистных сооружений, так как город активно строится: в скором времени появятся новые жилые микрорайоны, и потребность в воде у горожан увеличится. К уже имеющимся 26 скважинам планируется разработать ещё 5.

«На сегодняшний день мы можем обеспечить население 11 000 куб. м воды в сутки. Но в связи со сдачей нового микрорайона Обдорский в 2025 году увеличим производительность до 15 000 куб. м воды в сутки. Разработка новых скважин – это ещё и необходимый резерв на случай аварии или ремонта уже действующих скважин. В планах у нас – нарастить темпы до 20 000 куб. м», - прокомментировал и.о. главного инженера АО "Салехардэнерго" Евгений Федотов.

В повестке также были вопросы о ходе работ по реконструкции канализационно-очистных сооружений, строительству сетей водоотведения в районах Гидропорт и Комбинат, о проведении экологических акций в 2020 году, о строительстве полигона ТБО, о строительстве снежной «сухой» свалки.

ИСТОЧНИК KP.RU