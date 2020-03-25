Новоуренгойцу, вонзившему отвертку в грудь таксисту, дали срок

25 Март 2020 2020-03-25T14:47:11+03:00

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В Новом Уренгое зачитали приговор местному жителю за разбойное нападение и попытку угона автомобиля. На скамье подсудимых оказался 40-летний ранее не судимый горожанин, который в январе 2020 года напал на таксиста. Тогда в дежурную часть обратился водитель, заявив, что пассажир пытался похитить у него деньги и угнать машину.

Выяснилось, что пьяный мужчина сел в такси. По окончании поездки водитель попросил оплатить проезд, но пассажир достал отвертку и вонзил ее в грудь таксиста, после чего начал требовать у него деньги. Водитель оказал сопротивление нападавшему, выбрался из автомобиля и убежал. Злоумышленник пытался уехать на автомобиле, но у него ничего не получилось. Тогда он просто сбежал.

Его лично удалось установить оперативно. Мужчину судили по двум статьям «Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия» и «Покушение на угон транспортного средства без цели хищения».

В результате суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU